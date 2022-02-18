Подготовлен новый законопроект о развитии предпринимательства в Азербайджане

Подготовлен новый законопроект о развитии предпринимательства в Азербайджане.

Подготовлен новый законопроект о развитии предпринимательства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики Натиг Гасанов на конференции на тему “Инновационная деятельность малого и среднего предпринимательства в стабилизации экономического роста в постпандемический период”, организованной в Баку при участии KOBİA, Милли Меджлиса и Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (ТюркПА).

По его словам, в настоящее время документ находится на стадии согласования в правительстве: "Мы организовали общественные слушания закона в парламенте. Документ должен пройти процедуру многократного согласования”.