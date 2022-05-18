KOBİA и Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы подписали меморандум

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы.

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Документ был подписан в рамках прошедшего сегодня в Баку Азербайджано-литовского бизнес-форума.

В бизнес-форуме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Меморандум подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации Гедре Ражискине.