KOBİA и Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы подписали меморандум

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.
Документ был подписан в рамках прошедшего сегодня в Баку Азербайджано-литовского бизнес-форума.
В бизнес-форуме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Литовской Республики Гитанас Науседа.
Меморандум подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации Гедре Ражискине.