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KOBİA и Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы подписали меморандум

KOBİA и Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы подписали меморандум Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы.
Бизнес
18 мая 2022 г. 19:31
KOBİA и Ассоциация торгово-промышленных палат Литвы подписали меморандум

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики подписало меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией торгово-промышленных и ремесленных палат Литвы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство.

Документ был подписан в рамках прошедшего сегодня в Баку Азербайджано-литовского бизнес-форума.

В бизнес-форуме приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Литовской Республики Гитанас Науседа.

Меморандум подписали председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и генеральный директор Ассоциации Гедре Ражискине.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA yeni memorandum imzalayıb

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