KOBİA: доступ к финансовым ресурсам для предпринимателей затруднен

"Предприниматели хотят упрощения процедур получения кредита, сокращения количества документов, требуемых банками"

Предпринимателям, работающим в Азербайджане, труднее получить доступ к финансовым ресурсам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

"В ходе проведенного опроса бизнесмены в качестве основной проблемы указали доступ к финансовым ресурсам. Предприниматели хотят упрощения процедур получения кредита, сокращения количества документов, требуемых банками. Особенно подобные обращения делают предприниматели в регионах", - отметил он.