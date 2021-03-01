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KOBİA: доступ к финансовым ресурсам для предпринимателей затруднен

KOBİA: доступ к финансовым ресурсам для предпринимателей затруднен "Предприниматели хотят упрощения процедур получения кредита, сокращения количества документов, требуемых банками"
Бизнес
1 марта 2021 г. 14:48
KOBİA: доступ к финансовым ресурсам для предпринимателей затруднен

Предпринимателям, работающим в Азербайджане, труднее получить доступ к финансовым ресурсам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на брифинге, посвященном итогам деятельности структуры в 2020 году.

"В ходе проведенного опроса бизнесмены в качестве основной проблемы указали доступ к финансовым ресурсам. Предприниматели хотят упрощения процедур получения кредита, сокращения количества документов, требуемых банками. Особенно подобные обращения делают предприниматели в регионах", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA: Azərbaycan sahibkarları maliyyə mənbələrinə çıxışda çətinlik çəkir

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