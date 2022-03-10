Китайские компании сокращают поставки смартфонов в Россию

Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки своих гаджетов в Россию.

Китайские производители Xiaomi, Oppo и Huawei сократили поставки своих гаджетов в Россию.

Как передает Report, издание The Financial Times сообщает, что это вызвано проблемами с логистикой и ценообразованием.

По словам источников, поставки китайских производителей Xiaomi, Oppo и Huawei снизились как минимум в два раза. Данные производители смартфонов занимают порядка 60% российского рынка.

"Открыто объявлять о приостановке продаж на российском рынке, как Apple и Samsung, политически чувствительно. Но с точки зрения бизнеса есть смысл оставаться в стороне и посмотреть, что будет дальше", — заявил один из экс-руководителей Huawei.