Китайская компания вложит 1,5 млрд долларов в строительство крупнейшего в Казахстане медеплавильного завода

Китайская компания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) построит в Абайской области Казахстана медеплавильный завод стоимостью 1,5 млрд долларов.

