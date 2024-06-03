Китайская компания вложит 1,5 млрд долларов в строительство крупнейшего в Казахстане медеплавильного завода

Китайская компания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) построит в Абайской области Казахстана медеплавильный завод стоимостью 1,5 млрд долларов.

Китайская компания China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) построит в Абайской области Казахстана медеплавильный завод стоимостью 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на правительство Казахстана.

«Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель Совета директоров China Nonferrous Metal Mining Co. Ltd. Си Чжэнпин обсудили сотрудничество в медной отрасли. По итогам встречи стало подписание соглашения о строительстве медеплавильного завода мощностью 300 тыс. тонн меди в год. Предприятие станет крупнейшим в республике», -сообщили в правительстве.

Соглашение подписано между ТОО «KAZ Minerals Smelting», которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. - в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования, и ТОО «NFC Kazakhstan» - подрядчика строительных и пусконаладочных работ.

Отмечается, что завод будет построен вблизи поселка Актогай в области Абай, источником сырья станет медный концентрат Бозшакольского и Актогайского горно-обогатительных комбинатов и обогатительных фабрик ТОО «Востокцветмет».

«Проект, предварительной стоимостью 1,5 млрд долларов, создаст более 1 тыс. новых рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года. Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту», - говорится в информации.