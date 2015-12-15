Китай предлагает ускорить создание зоны свободной торговли в ШОС

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Глава Госсовета КНР Ли Кэцян предложил выработать конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, ускорить к 2020 году обмен товарами и услугами, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Только что на узком составе мы договорились, что будем поручать министрам торговли и экономики выработать конкретные меры по созданию зоны свободной торговли в рамках ШОС, чтобы создать более благоприятные условия для развития торговли в рамках ШОС", — сказал Ли Кэцян, выступая во вторник на расширенном заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Китайская сторона предлагает пользоваться возможностями специально созданной рабочей группы по упрощению торговли в ШОС, прилагать усилия к тому, чтобы к 2020 году осуществить свободное перемещение товаров, услуг и технологий", — добавил он.