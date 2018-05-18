Китай хочет сократить дефицит баланса в торговле с США на 200 млрд долларов

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Китай предложил США пакет сокращения дефицита торгового баланса на 200 млрд долларов в год.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, данный вопрос обсуждался на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время визита китайской делегации в Вашингтон.

Сообщается, что пакет мер был предложен для того, чтобы наладить экономические отношения между странами. По данным одного из источников, американская компания Boeing может стать одним из главных бенефициаров пакета мер. В данный момент около четверти всей продукции производителя самолетов экспортируется в Китай.

Напомним, что у США и Китая появились торговые разногласия после того, как американская сторона ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий.