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    Китай хочет сократить дефицит баланса в торговле с США на 200 млрд долларов

    ​Официальный Пекин предложил пакет мер Вашингтону

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Китай предложил США пакет сокращения дефицита торгового баланса на 200 млрд долларов в год.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, данный вопрос обсуждался на встрече с президентом США Дональдом Трампом во время визита китайской делегации в Вашингтон.

    Сообщается, что пакет мер был предложен для того, чтобы наладить экономические отношения между странами. По данным одного из источников, американская компания Boeing может стать одним из главных бенефициаров пакета мер. В данный момент около четверти всей продукции производителя самолетов экспортируется в Китай.

    Напомним, что у США и Китая появились торговые разногласия после того, как американская сторона ввела ввозные пошлины на сталь и алюминий.

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