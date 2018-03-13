Казахстан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере организации и безопасности грузоперевозок

Баку. 13 марта REPORT.AZ/ Казахстан намерен изучить опыт Азербайджана в сфере организации и обеспечения безопасности грузоперевозок.

Как сообщили Report в Государственном агентстве гражданской авиации Азербайджана (ГАГА), об этом заявили представители Казахстана на семинаре, организованном Европейской конференцией гражданской авиации (ЕКГА) в Париже.

По информации, в этих целях представители Казахстана выразили намерение посетить Азербайджан в мае-июне, в связи с чем направят официальное обращение в ГАГА.

Отметим, что Европейская конференция гражданской авиации (ЕКГА) 8-12 января этого года провела аудит организации и безопасности грузоперевозок в Азербайджане. Принимая во внимание положительные результаты аудита, Секретариат ЕКГА выступил с просьбой организовать презентацию о передовом опыте Азербайджана в сфере грузоперевозок и представить ее на семинаре в Париже 6-7 марта. На данном семинаре приняли участие начальник отдела авиационной безопасности ГАГА Мубариз Алиев и начальник сектора Эльчин Садигзаде.