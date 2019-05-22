Топ стран с лучшими зарплатами для эмигрантов в Азии

По итогам прошлого года в Японии предложили лучшие пакеты оплаты труда для эмигрантов в Азии.
Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, это все благодаря стабильности йены и росту цен на жилье.
Как считают представители консалтинговой компании ECA International, в среднем оплата у сотрудника среднего звена в Стране восходящего солнца составила почти 386500 долларов в год. Причем результат удивил аналитиков, поскольку ранее в подобных рейтингах лидировали Гонконг и Сингапур. В целом при составлении списка эксперты ECA проводили опрос у сотни компаний. Они учитывали зарплаты экспатов вместе с рядом льгот. Также во внимание принимались налоговые системы тех или иных государств.
Между тем на втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Причем в последней оплата иностранного персонала среднего звена составила почти 300 тысяч долларов. Аналитики предположили, что показатель оказался ниже из-за ряда проблем, с которыми сталкиваются иностранцы: загрязнение воздуха, перенаселение и трафик на дорогах. Гонконг занял четвертую строчку, там фирмы в 2018 году платили иностранным сотрудникам примерно 276500 долларов. Помимо этого, они также получили и дополнительные выплаты, которые оказались самыми высокими в регионе. Топ-10 стран с лучшими пакетами оплаты труда в Азии замкнул Вьетнам.
Лучшие пакеты оплаты труда в Азии:
1. Япония
2. Китай
3. Индия
4. Гонконг
5. Южная Корея
6. Таиланд
7.Тайвань
8. Филиппины
9. Сингапур 10. Вьетнам
Вместе с тем, специалисты ECA International опубликовали мировой рейтинг с самыми высокими зарплатами экспатов. В этом списке на первом месте оказалась Великобритания, а на 10-м – Турция.
Economic DepartmentАвтор новости