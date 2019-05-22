Топ стран с лучшими зарплатами для эмигрантов в Азии

По итогам прошлого года в Японии предложили лучшие пакеты оплаты труда для эмигрантов в Азии.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, это все благодаря стабильности йены и росту цен на жилье.

Как считают представители консалтинговой компании ECA International, в среднем оплата у сотрудника среднего звена в Стране восходящего солнца составила почти 386500 долларов в год. Причем результат удивил аналитиков, поскольку ранее в подобных рейтингах лидировали Гонконг и Сингапур. В целом при составлении списка эксперты ECA проводили опрос у сотни компаний. Они учитывали зарплаты экспатов вместе с рядом льгот. Также во внимание принимались налоговые системы тех или иных государств.

Между тем на втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Причем в последней оплата иностранного персонала среднего звена составила почти 300 тысяч долларов. Аналитики предположили, что показатель оказался ниже из-за ряда проблем, с которыми сталкиваются иностранцы: загрязнение воздуха, перенаселение и трафик на дорогах. Гонконг занял четвертую строчку, там фирмы в 2018 году платили иностранным сотрудникам примерно 276500 долларов. Помимо этого, они также получили и дополнительные выплаты, которые оказались самыми высокими в регионе. Топ-10 стран с лучшими пакетами оплаты труда в Азии замкнул Вьетнам.

Лучшие пакеты оплаты труда в Азии:

1. Япония

2. Китай

3. Индия

4. Гонконг

5. Южная Корея

6. Таиланд

7.Тайвань

8. Филиппины

9. Сингапур 10. Вьетнам

Вместе с тем, специалисты ECA International опубликовали мировой рейтинг с самыми высокими зарплатами экспатов. В этом списке на первом месте оказалась Великобритания, а на 10-м – Турция.

