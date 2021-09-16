Как подорожание бензина повлияет на автомобильный рынок?

В Азербайджане водители относительно устаревших автомобилей используют бензин марки АИ-92. А в новые автомобили заливают высокооктановый бензин марок АИ-95 или АИ-98. В техническом паспорте каждого автомобиля прописано, какое топливо следует использовать.

В Азербайджане водители относительно устаревших автомобилей используют бензин марки АИ-92. А в новые автомобили заливают высокооктановый бензин марок АИ-95 или АИ-98. В техническом паспорте каждого автомобиля прописано, какое топливо следует использовать. В европейских странах с 2014 года не производятся автомобили, двигатель которых рассчитан на топливо с низким октановым числом. Поэтому покупатели импортируемых из этих стран автомобилей выпуска последних 6-7 лет покупают высокооктановый бензин. В старые автомобили не рекомендуется заливать бензин с высоким октановым числом, либо достаточно заливать относительно недорогой по цене бензин с низким октановым числом.

Отметим, что в стране выросли цены на топливо АИ-95 (премиум) и АИ-98 (супер), литр которых продается за 1,6 и 1,9 маната соответственно. Рост цен вызывает обеспокоенность водителей машин, работающих на высокооктановом бензине, а также тех, кто планирует покупку автомобиля.

Какие изменения вызовет рост цен на бензин на автомобильном рынке?

Эксперт по вопросам транспорта Аршад Гусейнов отметил, что рост цен на бензин может снизить интерес к дорогим автомобилям:

"Сейчас подержанные автомобили, работающие на дорогом бензине, могут подешеветь. Но изменения цен на автомобили, использующие бензин АИ-92 или дизель, не ожидаются". Аршад Гусейнов эксперт по дорожному движению, юрист

"Ожидается, что рост цен на бензин марок АИ-95 и АИ-98 окажет негативное влияние на продажи подержанных автомобилей. Человек, желающий купить машину, из-за дороговизны бензина премиум-сорта будет выбирать автомобили, работающие на бензине АИ-92, дизеле или сжатом газе, машины с гибридными двигателями или электромобили. Но современные гибридные автомобили также работают на бензине марки АИ-95. В любом случае ожидается снижение интереса к автомобилям, которые потребляют больше топлива и работают на высокооктановом бензине.

При покупке нового автомобиля его владельцу придется тратить много денег на бензин. Гибридные автомобили и электромобили стоят очень дорого. А старые автомобили загрязняют окружающую среду. В любом случае повышение цен на бензин скажется на обороте дорогих и новых автомобилей".

Эксперт не исключил колебания цен на некоторые автомобили:

“Конечно, стоимость импортируемых из-за рубежа в Азербайджан автомобилей с нулевым пробегом, навряд ли изменится. Но этот процесс может оказать незначительное влияние на цену подержанных автомобилей в стране. Снижение интереса к этим автомобилям повлияет на ценовую политику. Сейчас подержанные автомобили, работающие на дорогом бензине, могут подешеветь. Но изменения цен на автомобили, использующие бензин АИ-92 или дизель, не ожидаются. Однако не исключается кратковременный и незначительный рост их стоимости".

Эксперт по вопросам транспорта Эльданиз Джафаров заявил, что подорожание топлива повысит спрос на гибридные авто:

"Рост цен на бензин еще больше увеличил спрос на дизельные и гибридные автомобили". Эльданиз Джафаров Эксперт по вопросам транспорта

"Ранее рост цен на бензин приводил к повышению спроса на автомобили с дизельными двигателями. Сегодня имеется альтернатива. Рост цен на бензин еще больше увеличил спрос на дизельные и гибридные автомобили. По мере подорожания бензина будет увеличиваться спрос на гибридные автомобили.

Если параллельно с ростом спроса на гибридные автомобили, будут повышаться и цены на них, скорее всего, это не будет связано с фактором повышения цен на бензин. Причиной роста цен на гибридные машины является сокращение крупными автопроизводителями объемов производства", - отметил эксперт.