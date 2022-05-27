Как будет осуществляться возврат части НДС, уплаченного за недвижимость?

Правила возврата физическим лицам 30% НДС, уплаченного при купле-продаже недвижимости, будут распространяться только на квартиры, приобретенные у лиц, осуществляющих строительную деятельность.

Правила возврата физическим лицам 30% НДС, уплаченного при купле-продаже недвижимости, будут распространяться только на квартиры, приобретенные у лиц, осуществляющих строительную деятельность.

Об этом Report сообщил эксперт по налоговым вопросам Анар Байрамов.

Обязанность по возврату НДС отражена в утвержденных президентом Ильхамом Алиевым 25 мая “Условиях и порядке возврата налога на добавленную стоимость, уплаченного потребителями-физическими лицами за жилые и нежилые помещения, приобретенные в безналичном порядке у лиц, осуществляющих строительную деятельность”.

По его словам, есть необходимость в урегулировании некоторых вопросов, связанных с новым правилом.

"Общее положение заключается в том, что гражданину возвращается только 30% НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения, приобретенные у лиц, осуществляющих строительную деятельность. На недвижимость, приобретенную у какого-либо лица, агентства, это правило не распространяется. Лицо, продающее квартиру, обязательно должно заниматься строительством здания и быть плательщиком НДС. Это может быть и ЖСК, и любой другой жилищный кооператив", - сказал А. Байрамов.

По его словам, до 2021 года лица, занимающиеся строительством зданий по действующему в стране законодательству, были упрощенными налогоплательщиками: "Механизм их налогообложения регулировался иначе. То есть площадь квартиры рассчитывалась умножением на фиксированную сумму, коэффициент по зонам.

С 2021 года эти лица также стали плательщиками НДС. Возможно, что компания, которая занимается строительством здания, сегодня является плательщиком НДС, но, к примеру, она построила здание в 2019 году, и в нем осталось несколько непроданных квартир. При продаже этих квартир 30% НДС возврату не подлежит. Потому что это здание было построено в то время, когда компания была упрощенным налогоплательщиком. Но если компания построила очередное здание после принятия нового закона, то 30% НДС, уплаченного за квартиры, проданные с этого здания, возвращается гражданину".

Например, если квартира была продана за 236 тысяч манатов, включая НДС, то 30% от суммы НДС в 36 тысяч манатов, то есть 10 800 манатов будет возвращено гражданину.

С другой стороны, если гражданин приобрел квартиру в 2021 году после того как застройщик стал плательщиком НДС, он сможет вернуть 30% уплаченного НДС, несмотря на то, что правила по возврату НДС вступили в силу на днях", - добавил эксперт.

Эксперт отметил, что платеж в обязательном порядке должен быть в безналичной форме: “НДС же должен быть уплачен на депозитный счет. Однако в настоящее время в законодательстве этот вопрос не отражен и нет технических возможностей. То есть вы можете осуществить платеж на банковский счет какой-то компании, но оплата НДС из одного банка в другой возможна только переводом. Поскольку у гражданина нет банковского счета, правительство придумает новую формулу.

До дня вступления в силу этих правил не имеет значения, в какой форме гражданин произвел платеж. Это может быть как наличными, так и путем внесения средств на банковский счет компании. После вступления в силу правил платежи должны быть произведены на депозитный счет НДС компании. То есть вы больше не можете оплачивать наличными. Отмечу, что при покупке и продаже жилья платежи производятся полностью или в рассрочку. Только после закрытия всего платежа гражданину возвращается 30% НДС”.

A.Байрамов отметил, что для возврата НДС не только платеж должен быть произведен полностью, но и здание должно быть достроено, иначе гражданин не может требовать возврата НДС.

Кроме того, по мнению эксперта, эти правила не будут распространяться на квартиры, проданные в ипотеку. "Потому что здесь некоторые нюансы несовместимы”, - заключил эксперт.