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Кристин Комиса: Российско-украинская война больше всего влияет на МСП

Кристин Комиса: Российско-украинская война больше всего влияет на МСП Из-за российско-украинской войны резко подорожали энергоносители в Европе, что больше всего сказывается на субъектах малого и среднего бизнеса (МСП).
Бизнес
1 декабря 2022 г. 13:25
Кристин Комиса: Российско-украинская война больше всего влияет на МСП

Из-за российско-украинской войны резко подорожали энергоносители в Европе, что больше всего сказывается на субъектах малого и среднего бизнеса (МСП).

Как сообщает Report, об этом заявила глава итальянской Конфедерации малых и средних предприятий Кристин Комиса на 18-м ежегодном собрании международной сетью малых и средних предприятий (INSME) на тему “Укрепление МСП: Экономическая диверсификация и зеленое развитие”, организованном Государственным агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, а также INSME.

"Цены на энергоносители в Италии выросли в пять раз, и мы считаем, что рост продолжится. Вообще, в течение двух последних лет мы сталкиваемся с рядом проблем. Годовая инфляция в нашей стране достигла 11,8%. В таких условиях мы видим рост значимости малого и среднего бизнеса.

В Италии 95% компаний имеют менее 10 сотрудников. Но в наших компаниях есть много возможностей. Одним из важнейших вопросов является устойчивость малых и средних предприятий”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyalı qonaq: “Rusiya-Ukrayna müharibəsi ən çox KOB-lara təsir göstərir”

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