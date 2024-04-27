Азербайджан сократил расходы на импорт овец из Грузии на 90%

В первом квартале этого года Грузия экспортировала в Азербайджан овец на сумму 23,4 тыс. долларов США.

В первом квартале этого года Грузия экспортировала в Азербайджан овец на сумму 23,4 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 90% меньше показателя того же периода 2023 года.

С этим показателем Азербайджан стал третьим основным покупателем овец в Грузии, после Катара и Саудовской Аравии с показателями 571 тыс. долларов и 396 тыс. долларов соответственно.

Всего за отчетный период Грузия продала в зарубежные страны овец на 992 тыс. долларов, что на 72% меньше прошлогоднего показателя.