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Азербайджан сократил расходы на импорт овец из Грузии на 90%

Азербайджан сократил расходы на импорт овец из Грузии на 90% В первом квартале этого года Грузия экспортировала в Азербайджан овец на сумму 23,4 тыс. долларов США.
Бизнес
27 апреля 2024 г. 14:50
Азербайджан сократил расходы на импорт овец из Грузии на 90%

В первом квартале этого года Грузия экспортировала в Азербайджан овец на сумму 23,4 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, это на 90% меньше показателя того же периода 2023 года.

С этим показателем Азербайджан стал третьим основным покупателем овец в Грузии, после Катара и Саудовской Аравии с показателями 571 тыс. долларов и 396 тыс. долларов соответственно.

Всего за отчетный период Грузия продала в зарубежные страны овец на 992 тыс. долларов, что на 72% меньше прошлогоднего показателя.

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Версия на английском языке Value of Azerbaijan’s sheep imports from Georgia plummets
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstandan qoyun idxalına çəkdiyi xərci 90 % azaldıb

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