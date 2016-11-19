Инвесторам из ОАЭ предложено создать перерабатывающие предприятия в Азербайджане

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Министр экономики, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству Азербайджан-ОАЭ Шахин Мустафаев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане председателем Дубайской торгово-промышленной палаты Меджидом Саифом Аль-Гураири. Об этом сообщили Report в министерстве экономики.

По информации, Ш.Мустафаев отметил высокий уровень связей между Азербайджаном и ОАЭ, подчеркнув важность расширения экономических связей между странами. По его словам, большую роль в этом играет Дубайская торгово-промышленная палата: "Не случайно первое представительство Палаты в СНГ открылось в 2012 году в Азербайджане. За январь-сентябрь этого года товарооборот между странами вырос на 24%. Страны имеют большой потенциал по расширению связей в сфере сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, туризма, грузоперевозок, нефтехимии. По поручению главы государства, в рамках мер по продвижению бренда Made in Azerbaijan в конце ноября в Дубае будет организована экспортная миссия производителей минеральных вод, соков, мясной и молочной, плодоовощной продукции, меда. Кроме того, азербайджанские предприниматели примут участие в выставке, которая пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Дубае".

Министр также отметил высокий потенциал для создания перерабатывающих предприятий в Азербайджане с участием инвесторов из ОАЭ: "Инвесторы могут воспользоваться возможностями наших промышленных парков".

Меджид Саиф Аль-Гураири отметил, что в рамках визита он побывал в регионах Азербайджана, где его впечатлили масштабы работ по их благоустройству. Он поделился своим мнением о возможностях сотрудничества в различных сферах.