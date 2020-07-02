Инвестиции в недвижимость в России упали до минимума за 12 лет

Доля зарубежных инвесторов в общем объеме трансакций составила 8% (в первом полугодии 2019 года — 12%)

На фоне пандемии за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 1,7 млрд до 1,3 млрд долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает РБК, ссылаясь на аналитическую компанию JLL.

Наибольшее падение пришлось на II квартал, когда объем сделок составил 491 млн долларов США. Это наименьший показатель для соответствующих периодов за современную историю рынка, а также квартальный минимум за 12 лет. По оценке JLL, общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость и землю под девелоперские проекты составит 2—2,5 млрд долларов США. В начале года ожидался уровень 4,5 млрд долларов США. Негативная динамика связана с высокой степенью неопределенности в экономике. В III квартале эта тенденция продолжится, считают в компании.

Большую часть трансакций (58%) в первом полугодии 2020 года составила доля инвестиций в сектор жилой недвижимости. Инвесторы также сохранили интерес к сектору офисной недвижимости, доля которого снизилась до 24% по сравнению с 35% по итогам аналогичного периода 2019 года. На третьем месте оказался сектор складской недвижимости, доля которого за шесть месяцев выросла до 11% (на 5% по сравнению с тем же периодом 2019 года).

На Москву в первое полугодие 2020 года пришлось 82% от странового объема инвестиций (на 10% больше, чем за тот же период прошлого года), а на Санкт-Петербург — 18%.

Сделки с региональными активами составили менее 1%. Доля зарубежных инвесторов в общем объеме трансакций составила 8% (в первом полугодии 2019 года — 12%). В JLL допускают, что показатель будет снижаться и дальше, так как до конца года не ожидается закрытие значимых сделок с участием иностранных игроков.