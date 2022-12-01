INSME: Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном

"Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном".

"Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной сети малых и средних предприятий (INSME) Серджио Арзени на 18-м ежегодном заседании INSME на тему "Укрепление МСП: экономическая диверсификация и зеленое развитие", организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и INSME в Баку.

"Политика, проводимая Азербайджаном в отношении МСП, осуществляется далеко не во всех странах, имеющих схожие проблемы. Важно работать в направлении диверсификации экономики. В настоящее время мир переживает тектонические изменения. Предпринимательство, малый и средний бизнес начали приобретать для нас все большее значение. Мы должны поддерживать развитие МСБ. Потому что это лекарство для стабильного и устойчивого роста", - отметил он.