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INSME: Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном

INSME: Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном "Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном".
Бизнес
1 декабря 2022 г. 15:08
INSME: Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном

"Мы желаем более тесного сотрудничества с Азербайджаном".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Международной сети малых и средних предприятий (INSME) Серджио Арзени на 18-м ежегодном заседании INSME на тему "Укрепление МСП: экономическая диверсификация и зеленое развитие", организованном Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) и INSME в Баку.

"Политика, проводимая Азербайджаном в отношении МСП, осуществляется далеко не во всех странах, имеющих схожие проблемы. Важно работать в направлении диверсификации экономики. В настоящее время мир переживает тектонические изменения. Предпринимательство, малый и средний бизнес начали приобретать для нас все большее значение. Мы должны поддерживать развитие МСБ. Потому что это лекарство для стабильного и устойчивого роста", - отметил он.

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Версия на английском языке INSME: We want closer co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке INSME: "Azərbaycanla sıx əməkdaşlıq mərhələsinə qədəm qoymaq istəyirik”

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