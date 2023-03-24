IKEA продала последнюю фабрику в России

Основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

Основанный в Швеции голландский производитель мебели и товаров для дома IKEA продал последнюю принадлежащую ему фабрику в России совладельцу петербургского производителя декоративных покрытий Slotex Вадиму Осипову.

Как передает Report, об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение представителя Slotex.

Уточняется, что сделку закрыла принадлежащая на 99% Осипову компания "Инвест Плюс". Организация купила производственную площадку IKEA в Подберезье Новгородской области - "ИКЕА Индастри Новгород".

По словам Осипова, новый бизнес не включат в состав Slotex - его начнут развивать отдельно. Slotex занимается производством, в том числе столешниц в Ленинградской области. Их поставляли также в IKEA.