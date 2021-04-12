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Huawei вложит более миллиарда долларов в технологии для электромобилей

Huawei вложит более миллиарда долларов в технологии для электромобилей Китайский телекоммуникационный гигант сначала будет сотрудничать с тремя автопроизводителями в создании беспилотных автомобилей
Бизнес
12 апреля 2021 г. 17:37
Huawei вложит более миллиарда долларов в технологии для электромобилей

Китайская телекоммуникационная компания Huawei Technologies инвестирует свыше одного миллиарда долларов в технологии беспилотных автомобилей и электромобилей, усиливая свои конкурентные позиции по сравнению с Tesla и Xiaomi.

Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя компании.

По словам действующего председателя совета директоров Эрика Сюй (Eric Xu), китайский телекоммуникационный гигант сначала будет сотрудничать с тремя автопроизводителями в создании беспилотных автомобилей, которые будут носить название Huawei в качестве суббренда.

"Подразделение, занимающееся умными автомобилями, получит от Huawei одну из самых крупных инвестиций. В этом году мы инвестируем более одного миллиарда долларов США в разработку автомобильных компонентов", — сказал Сюй.

По словам Сюя, технология автономного вождения Huawei уже превзошла Tesla в некоторых сферах, например, позволяя автомобилям преодолевать более одной тысячи километров без вмешательства человека. Он добавил, что даже если Huawei не будет выходить на рынок за пределами Китая, и если компания сможет заработать в среднем 10 тысяч юаней с каждого автомобиля, проданного в Китае, это уже очень большой бизнес для Huawei.

Другая китайская технологическая компания Xiaomi сообщила в конце марта, что решила начать собственное производство электромобилей и планирует вложить в него 10 миллиардов долларов США в течение десяти лет. В феврале СМИ сообщали, что американская Apple близка к заключению соглашения с Kia и Hyundai по производству автономного электромобиля под маркой Apple на сборочном заводе Kia в американском штате Джорджия, однако затем обсуждения были приостановлены.

Huawei — один из крупнейших в мире производителей телеком-оборудования. В частности, Huawei — один из лидеров на российском рынке пользовательских устройств.

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