HP отклонила предложение о слиянии с Xerox

Совет директоров производителя компьютеров и принтеров HP отклонил предложение своего конкурента Xerox о покупке.

Как передает Report, об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-релиз HP. В сообщении отмечается, что сделка оценивалась примерно в 33,5 млрд долларов. HP считает, что ее «существенно недооценили», а слияние «не отвечает интересам акционеров» компании.

«Принимая это решение, совет директоров также учитывал весьма условный и неопределенный характер предложения, в том числе потенциальное влияние чрезмерной задолженности [Xerox] на акции объединенной компании»,— говорится в письме, направленном HP главе Xerox Джону Висентину.

В HP также выразили обеспокоенность из-за снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении. «Мы осознаем потенциальные преимущества объединения и открыты для изучения вопроса о том, представляет ли оно ценность для акционеров HP»,— добавили в HP.

Рыночная стоимость HP составляет около 27 млрд долларов, что почти втрое больше стоимости ее конкурента. О планах Xerox купить HP ранее сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Xerox хотела оплатить сделку частично наличными, а частично — собственными акциями. По словам источника WSJ, Xerox получила уведомление от одного из крупных банков о готовности предоставить кредит для сделки с HP.