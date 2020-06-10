Honda восстановила большую часть операций после хакерской атаки

Японский концерн Honda восстановил «подавляющую часть» своих операций после хакерской атаки, которой компания подверглась накануне.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", по техническим причинам его подразделения по работе с клиентами и по финансовым операциям испытывали затруднения в своей деятельности. При этом, по данным СМИ, была нарушена работа на ряде предприятий компании в Великобритании, Северной Америке, Турции, Италии и Индии.

По данным СМИ, полностью работа не восстановлена на автопредприятиях Honda в штате Огайо (США) и Турции, а также на двух мотопредприятиях в Бразилии и Индии.

Исследователи продолжают предполагать, что атака была произведена при помощи программы-вымогателя Snake (Ekans). О сумме требуемого выкупа, заплатила ли его компания или нет, а также о том, попали ли злоумышленникам какие-либо конфиденциальные данные из систем Honda, не сообщается.