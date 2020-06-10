Наверх

Honda восстановила большую часть операций после хакерской атаки

Honda восстановила большую часть операций после хакерской атаки

Японский концерн Honda восстановил «подавляющую часть» своих операций после хакерской атаки, которой компания подверглась накануне. 

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", по техническим причинам его подразделения по работе с клиентами и по финансовым операциям испытывали затруднения в своей деятельности. При этом, по данным СМИ, была нарушена работа на ряде предприятий компании в Великобритании, Северной Америке, Турции, Италии и Индии. 

По данным СМИ, полностью работа не восстановлена на автопредприятиях Honda в штате Огайо (США) и Турции, а также на двух мотопредприятиях в Бразилии и Индии.

Исследователи продолжают предполагать, что атака была произведена при помощи программы-вымогателя Snake (Ekans). О сумме требуемого выкупа, заплатила ли его компания или нет, а также о том, попали ли злоумышленникам какие-либо конфиденциальные данные из систем Honda, не сообщается.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!