Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов

Интервью Report c губернатором Астраханской области РФ Игорем Бабушкиным

Интервью Report c губернатором Астраханской области РФ Игорем Бабушкиным

- В конце прошлого года между правительствами Астраханской области и Азербайджана была подписана Программа мероприятий по развитию сотрудничества на 2022 год. Как идет реализация данной программы?

- Реализация идет очень успешно, мы с нашими партнерами из Азербайджана находимся в активной фазе взаимодействия. Вы знаете, что в декабре прошлого года мы открыли Астраханский деловой центр, который ведет активную работу в Баку. На встрече с Президентом Азербайджана в мае мы договорились рассмотреть вопрос о заключении соглашения по побратимстве между Баку и Астраханью.

Мы сегодня активны в направлении реализации перспективных проектов в сфере судостроения, товарообмена, организации переработки сельхозпродукции, железнодорожных перевозок, морских перевозок. Сегодня все это находится в активной фазе согласно складывающейся обстановке.

- Какие меры предпринимаются по привлечению и поощрению азербайджанских инвестиций в создание современных агрокомплексов и предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции в Астраханской области?

- Мы по-прежнему являемся «всероссийским огородом». В прошлом году мы заняли первое место по выращиванию и сбору плодоовощной продукции. И безусловно сегодня основное направление – это организация производства переработки сельхозпродукции. И мы также обсуждаем с нашими партнерами и призываем привлекать инвестиции в Астраханскую область для выращивания сельхозпродукции и организации здесь производств по переработке. Сейчас идут переговоры и идут достаточно активно. Мы имеем ряд направлений, по которым с нашими стратегическими партнерами выбираем земельные участки и рассматриваем условия инвестиционных контрактов.

- Какие имеются возможности для ещё большего развития торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия Астраханской области и Азербайджана?

-Точную цифру сейчас не назову, но мы отмечаем рост торгового оборота между Астраханской областью и Баку. Традиционно Баку является для нас одним из важных стратегических партнеров. Сегодня направление по Волго-Каспийскому каналу, по железной дороге, автомобильным транспортом – все эти транзитные маршруты ведут через Астраханскую область.

На территории нашей области организован торгово-логистический центр с участием азербайджанского капитала, через который сегодня идет транзит плодоовощной продукции.

- На какой стадии переговоры между азербайджанским и астраханским судостроительными предприятиями? Имеются ли совместные проекты?

- Сейчас мы совместные проекты как раз вырабатываем. Речь идет о кооперации между судостроительными предприятиями Астраханской области и Азербайджана с точки зрения совместного строительства судов. Мы имеем перспективу заказа у нас нескольких грузовых транспортных судов на астраханских верфях.