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ГТК пресек незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов

ГТК пресек незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственной таможенной службы Азербайджана (ГТК) пресекли попытку незаконного ввоза в страну лекарственных средств.
Бизнес
2 июля 2022 г. 15:03
ГТК пресек незаконный ввоз в страну лекарственных препаратов

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственной таможенной службы Азербайджана (ГТК) пресекли попытку незаконного ввоза в страну лекарственных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, на основании поступившей оперативной информации были взяты под контроль три гражданина Азербайджана, прибывшие рейсом Стамбул-Баку.

При личном досмотре у одного из них были обнаружены 10 препаратов Gemtu 1000 mg/10 ml, а также препараты İrontu 100 mg/5 ml, Docetu 80 mg/4 ml, в целом 85 лекарственных средств.

Затем при личном досмотре двух остальных граждан также были обнаружены 130 единиц вышеуказанных препаратов.

В целом была пресечена попытка незаконного ввоза в страну 215 лекарственных препаратов.

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