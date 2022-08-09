Государство поддержит предпринимателей, сотрудничающих с местными транспортными компаниями

В правительстве Азербайджана обсудят механизмы в связи с поддержкой сферы логистики.

В правительстве Азербайджана обсудят механизмы в связи с поддержкой сферы логистики.

Об этом Report сказал руководитель Агентства по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

"Новыми механизмами смогут воспользоваться предприниматели, сотрудничающие с местными транспортными компаниями. То есть основным условием будет то, что перевозка обязательно должна выполняться местными транспортными компаниями. Экспорту, осуществляемому с иностранными компаниями, поддержка оказана не будет", - отметил он.

Он добавил, что между министерствами цифрового развития и транспорта и экономики создана рабочая группа, в рамках которой рассматривается план мероприятий, принимаются широкие меры, охватывающие транспорт, логистику, чтобы себестоимость транспортных компаний снизилась.