Государственный таможенный комитет перечислил в бюджет 217 млн манатов в прошлом месяце

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в мае 2017 года составил 216,81 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 10,537 млн манатов или 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

За отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 8,46 млн манатов или 17,1% и составил 57,811 млн манатов, средств, поступивших с НДС, - на 21,537 млн манатов или 16,8% - до 149,911 млн манатов, с акцизов сократился на 10,007 млн манатов или в 2,6 раза - до 6,248 млн манатов, с дорожных налогов - на 9,453 млн манатов или в 4,3 раза – до 2,839 млн манатов.