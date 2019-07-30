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ГАЗ проводит испытания беспилотной "Газели"

​Горьковский автозавод ведет разработку беспилотной "Газели Next"

Горьковский автозавод ведет разработку беспилотной "Газели Next", беспилотники испытывают на спецполигоне и территории завода.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Горьковского автозавода.

"Горьковский автозавод активно работает над созданием полностью автономных транспортных средств. Беспилотные "Газели NEXT" проходят испытания не только на специально подготовленном полигоне, но и ездят по территории завода", - сказал представитель ГАЗа.

Кроме того, Горьковский автозавод ведет разработку автомобилей с автоматизированными системами помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems).

"Стратегия развития ГАЗа предусматривает планы по оснащению транспортных средств подобными системами с целью повышения безопасности и комфортности вождения", - добавил представитель.

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