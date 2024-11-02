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ГНС оштрафовала более 90 налогоплательщиков за операции "Card to card"

ГНС оштрафовала более 90 налогоплательщиков за операции "Card to card" Государственная налоговая служба Азербайджана оштрафовала 90 налогоплательщиков в ходе мониторингов на объектах розничной торговли и общепита в Баку с целью пресечения случаев безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на
Бизнес
2 ноября 2024 г. 14:40
ГНС оштрафовала более 90 налогоплательщиков за операции Card to card

Государственная налоговая служба Азербайджана оштрафовала 90 налогоплательщиков в ходе мониторингов на объектах розничной торговли и общепита в Баку с целью пресечения случаев безналичных платежей не через POS-терминалы, а посредством переводов с карты на карту ("Card to card").

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

За последние несколько дней в ходе проверок факты нарушений были выявлены на более 90 объектах.

В ведомстве отметили, что нарушения, выявленные в ходе проверок, протоколируются, и к таким объектам применяются финансовые санкции.

"Прием безналичных платежей должен осуществляться только через POS-терминал, при этом гражданам должна быть представлена квитанция POS-терминала, а также чек контрольно-кассового аппарата", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidməti "Kartdan karta" üsulu ilə işləyən daha 90 sahibkara maliyyə sanksiyaları tətbiq edib

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