Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Бакинский офис Дубайской торговой и промышленной палаты провел ежегодную встречу для налаживания отношений, на которой приняли участие более 180 бизнесменов из ОАЭ и Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Gulfnewsjournal, азербайджанским предпринимателям на мероприятии была предоставлена информация о возможностях вложения инвестиций в промышленный сектор Дубая.

Выступая на мероприятии, директор международного офиса Торговой палаты Дубая Омар Хан отметил стратегическое расположение Дубая и Баку, добавив, что количество азербайджанских компаний в Дубае увеличилось на 50%: "Дубай - это ворота для азербайджанских компаний в регион Персидского залива".

Говоря об открытии международного офиса организации в Баку, О.Хан сказал, что офис открывает ворота для компаний из ОАЭ, работающих в таких сферах как туризм, логистика, сельское хозяйство.

В конце мероприятия были награждены ряд компаний, которые продвигают сближение связей ОАЭ с Азербайджаном.