Глава Tesla уволит около трех тысяч своих сотрудников

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Компания Tesla намерена уволить примерно 7% своих сотрудников, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

Основатель Tesla Илон Маск обратился к работникам в электронном письме, которое было размещено и на сайте фирмы.

В своем обращении он отметил, что бизнес компании неуклонно растет, однако производить автомобили по новым технологиям с затратами, сопоставимыми с производством обычных автомобилей, крайне сложно.

По его словам, несмотря на то, что 2018 год стал самым успешным для Tesla - компания продала больше автомобилей, чем за все предыдущие годы вместе взятые, среднестатистический водитель не может себе позволить приобрести электромобиль компании, а получаемая прибыль мизерна.

И.Маск указал, что Tesla вынуждена сократить количество постоянных работников, потому что у нее нет другого выбора. Также сократят всех временных сотрудников и фрилансеров, оставив лишь самых ценных.

Отметим, что в компании сегодня работают 45 тысяч человек. Под сокращение попадут примерно три тысячи из них.