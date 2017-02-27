Глава Deloitte Azerbaijan избран новым президентом AmCham

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham) провела в Баку ежегодную встречу для избрания нового президента и членов совета директоров.

Как сообщает Report, исполнительный директор AmCham в Азербайджане Натаван Мамедова открыла заседание и представила собравшимся кандидатов в совет директоров, после чего передала им слово для презентаций.

По текущему статусу совета директоров, из 10 мест 6 были вакантными. После инструктажа, который провел управляющий партнер Baker McKenzie Гюндуз Керимов, состоялись выборы, в результате которых были избраны шесть новых членов совета директоров: Вугар Алиев, управляющий партнер KPMG Azerbaijan, Бахтияр Асланбейли, вице-президент по коммуникациям, связям с государственными органами и стратегии ВР в Азербайджане, Грузии и Турции, Талех Казымов, председатель Исполнительного совета и генеральный директор PASHA Bank, Наргиз Насруллаева-Мудуроглу, директор бизнес-операций Landmark Business Center; Асад Ширинов, менеджер компании Coca-Cola по региону Кавказ, Ильгар Велиев, управляющий партнер Ernst & Young Azerbaijan.

В результате выборов президента в рамках заседания управляющий партнер Deloitte Azerbaijan Нуран Керимов занял пост президента AmCham в Азербайджане.

Отметим, что AmCham работает в Азербайджане с 1996 года и в настоящее время состоит из 260 компаний, представляющих более 80% иностранных инвестиций в стране. Выступая в качестве моста между правительством и частным сектором и осуществляя непрерывный конструктивный и ориентированный на результат диалог с соответствующими государственными органами, Палата содействует реализации деловых интересов компаний-членов и способствует улучшению делового климата в Азербайджане.