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Глава Caspian Energy Club: Мы сотрудничаем с СГБ

Глава Caspian Energy Club: Мы сотрудничаем с СГБ В нескольких районах уже арестованы главы исполнительной власти
Бизнес
21 января 2021 г. 14:01
Глава Caspian Energy Club: Мы сотрудничаем с СГБ
Тельман Алиев

Если у вас есть на руках документ о противозаконных действиях в отношении какого-либо предпринимателя, предоставьте его нам.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель и главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, комментируя жалобы бизнесменов на встрече с председателем комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таиром Миркишили.

По его словам, возглавляемая им структура сотрудничает со Службой государственной безопасности (СГБ): "Вы знаете, что СГБ проводит операции против подобных беззаконий. В нескольких районах уже арестованы главы исполнительной власти. Если у вас есть какие-то документы о том, что объявлен тендер на выполнение работ на освобожденных территориях, но какая-то компания осуществляет это незаконно, то предоставьте их нам. Мы передадим эти документы в СГБ, и они займутся этим. Но, пожалуйста, давайте не будем верить сплетням, распространяемым в социальных сетях. Там много информации, и ни одна из них не находит подтверждения".

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Версия на азербайджанском языке “Caspian Energy Club”un rəhbəri: "DTX ilə əməkdaşlıq edirik"

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