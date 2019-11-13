Глава Агентства: Бюджет Фонда развития KOB составит 50 млн манатов

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Бюджет Фонда поддержки малого и среднего бизнеса (Фонд развития KOB), созданного при Агентстве развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), планируется в объеме примерно 50 млн манатов.

Об этом сообщил Report председатель KOBIA Орхан Мамедов.

Он отметил, что Фонд развития KOB намерен использовать альтернативные источники финансирования, чем могут воспользоваться предприниматели.

По словам О.Мамедова, фонд начнет функционировать через пару месяцев после утверждения его типового положения на заседании коллегии Министерства экономики: "Фонд развития будет формироваться за счет средств государства и инвесторов".

Напомним, что KOBIA создан в соответствии с Указом президента страны от 28 декабря 2017 года. Его устав и структура утверждены Указом президента от 26 июня 2018 года. Агентство оказывает поддержку развитию малого и среднего бизнеса в стране.