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Forbes составил рейтинг по зарплатам топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Forbes составил рейтинг по зарплатам топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в мире в 2021 году выросла на 9%, до 3 млн долларов США по сравнению с прошлогодним показателем.
Бизнес
1 декабря 2021 г. 17:47
Forbes составил рейтинг по зарплатам топ-менеджеров в нефтегазовой отрасли

Средняя зарплата гендиректора или президента компании нефтегазовой отрасли в мире в 2021 году выросла на 9%, до 3 млн долларов США по сравнению с прошлогодним показателем.

Как передает Report со ссылкой на рейтинг Forbes.

Издание анализирует данные по зарплатам отраслей, топ-менеджеры в которых получают самые высокие вознаграждения в течение 16 лет.

На втором месте, как и в прошлом году, тяжелая промышленность, где средняя зарплата гендиректора за год выросла на 20% и составила 2,2 млн долларов. Далее идут сфера телекоммуникаций, где рост за год составил 46%, до 1,9 млн долларов.

Лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 млн долларов. Также сильно выросли вознаграждения в инвестиционных банках, они заняли пятое место в рейтинге с ростом на 53%, до 1,6 млн долларов.

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