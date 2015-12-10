Forbes назвал самого успешного миллиардера 2015 года

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Гендиректор Amazon Джеф Безос стал самым успешным миллиардером, сумевшим заработать больше всех в 2015 году - 29,5 миллиарда долларов, cообщает Report со ссылкой на Forbes.

Таким образом, предприниматель стал четвертым в списке самых богатых людей мира с состоянием в 58,4 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге самых успешных бизнесменов 2015 года занял сооснователь и глава Facebook Марк Цукерберг, чье состояние увеличилось на 11 миллиардов долларов. На третьей строке Ларри Пейдж - гендиректор Alphabet, новообразованной материнской компании Google, заработавший 9,2 миллиарда долларов в уходящем году. Его состояние оценивается в 45,6 миллиарда долларов.