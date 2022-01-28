Фонд развития предпринимательства увеличит финансирование

В этом году Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики планируется выдать 140 млн манатов льготных кредитов, что примерно на 10 млн манатов больше, чем в прошлом году.

В этом году Фонд развития предпринимательства при министерстве экономики планируется выдать 140 млн манатов льготных кредитов, что примерно на 10 млн манатов больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности председателя фонда Осман Халиев.

Вместе с тем он отметил, что показатель еще может измениться в зависимости от поступающих обращений и сфер.

"Разработаны основные приоритеты фонда на 2022 год. Наблюдательный совет утвердит их. Основные приоритеты – производство, обработка сельскохозяйственной продукции, производство промышленной продукции, финансирование секторов услуг и туризма. После утверждения приоритетных направлений они будут размещены на интернет-странице фонда и представлены в письменном и электронном виде уполномоченным кредитным организациям, сотрудничающим с нами. Кроме того, в 2022 году планируется дальнейшее укрепление институциональной базы Фонда, а также продолжение работы по целям в соответствии с планом деятельности, включая электронизацию”, - добавил он.

Фонд в 2021 году выдал льготных кредитов на 130,6 млн манатов.