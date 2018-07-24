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    Еврокомиссия оштрафовала 4 ведущие компании в сфере электроники за нарушение антимонопольного законодательства

    Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия оштрафовала четырех производителей потребительской электроники - Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer - за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах в нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, общая сумма штрафов превысила 111 млн. евро, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    "В результате действий, предпринятых этими четырьмя компаниями, миллионы европейских потребителей платили повышенные цены за кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

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