Еврокомиссия оштрафовала 4 ведущие компании в сфере электроники за нарушение антимонопольного законодательства

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Европейская комиссия оштрафовала четырех производителей потребительской электроники - Asus, Denon & Marantz, Philips и Pioneer - за фиксирование минимальных розничных цен в партнерских интернет-магазинах в нарушение антимонопольного законодательства ЕС.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, общая сумма штрафов превысила 111 млн. евро, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

"В результате действий, предпринятых этими четырьмя компаниями, миллионы европейских потребителей платили повышенные цены за кухонную технику, фены, ноутбуки, наушники и многие другие продукты", - заявила член Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.