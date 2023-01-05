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Еще три малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты

Еще три малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще троим субъектам предпринимательства.
Бизнес
5 января 2023 г. 16:01
Еще три малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана выдало стартап-сертификаты еще троим субъектам предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, таким образом, количество МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 81.

Стартап-сертификаты были предоставлены платформе по оцифровке кассовых чеков ООО "Recepta", онлайн-платформе курьерской службы ООО "Too Far Logistics", проекту по производству и продаже роботов-мойщиков фасадов ООО" Intelligent Services and Solutions Company".

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности сроком на 3 года с даты его получения.

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