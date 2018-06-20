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    ЕС утвердил ответные меры против США

    Меры будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ ЕС принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссия (ЕК).

    "Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро", - заявила ЕК.

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