ЕС утвердил ответные меры против США

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ ЕС принял ответные меры на торговые пошлины США на сталь и алюминий.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в опубликованном в среду заявлении Еврокомиссия (ЕК).

"Еврокомиссия утвердила положение о введении мер ЕС по ребалансировке торговли в ответ на тарифы США на сталь и алюминий. Эти меры будут введены в действие 22 июня и будут направлены на список товаров суммарной стоимостью в 2,8 млрд евро", - заявила ЕК.