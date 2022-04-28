Эмин Мамедов: Делаем все возможное, чтобы азербайджанские ковры снова вернулись на мировой рынок

Интервью Report с председателем ОАО “Азерхалча” Эмином Мамедовым - Как ОАО "Азерхалча" оценивает свою деятельность в 2021 году? - Прошлый год был для нас годом больших перемен. На мой взгляд, было много перемен к лучшему. Как известно, изменилось ру

Интервью Report с председателем ОАО “Азерхалча” Эмином Мамедовым



- Как ОАО "Азерхалча" оценивает свою деятельность в 2021 году?



- Прошлый год был для нас годом больших перемен. На мой взгляд, было много перемен к лучшему. Как известно, изменилось руководство, были внедрены новшества в процессе управления, создана профессиональная команда из опытных специалистов в области ковроткачества, к работе были привлечены все - от рядовых работников до общественных деятелей. Разумеется, все это было сделано для того, чтобы ОАО “Азерхалча” стала организацией, способной со временем приносить доход государству. Мы с надеждой смотрим в будущее и делаем все возможное, чтобы азербайджанские ковры вернулись на мировой рынок. Для нас это не просто процесс производства образцов прикладного искусства, но и их популяризации.

- Как вы оцениваете свои доходы в прошлом году? Есть ли интерес к азербайджанским коврам в стране и за рубежом?

- Могу сказать, что сумма, вырученная нами от продаж в прошлом году превышает суммарный показатель прибыли, полученной “Азерхалча” за весь период ее деятельности с 2016 года. Разумеется, это только начало и мы стремимся к большему. Интерес к коврам всегда был, есть и будет. Если рассматривать ковер не только как предмет обихода, но и как образец национального духовного наследия, непреходящую ценность, то можно отметить, что “Азерхалча” насчитывает вековую историю. Интерес к азербайджанским коврам не оскудевает. В нынешнее время, когда в ковроткачество привнесены новшества, современная техника, мы стремимся сделать азербайджанский ковер неотъемлемой частью современного интерьера не только в стране, но и во всем мире.

- Удовлетворены ли Вы нынешнем уровнем продаж? Создаются ли ковры современного дизайна и сколь велик интерес к ним?

- Мы занимаемся производством и, самое главное, экспортом, то есть, прежде всего, это бизнес. А в бизнесе нельзя останавливаться на достигнутом, чем выше выручка, тем лучше. Мы поставляем на рынок не только классические азербайджанские ковры, но и ковры современных форм, цветов и орнаментов. Время не стоит на месте. Молодежь больше тяготеет к коврам ручной работы в современной интерпретации. Учитывая это, мы привлекаем к работе молодых, талантливых художников-орнаменталистов и ковроткачей. Вместе с нашей творческой командой они создают интересные образцы, пользующиеся спросом как на местном, так и на зарубежном рынке.

- В прошлом году ”Азерхалча" впервые экспонировала свои ковры в Москве. Помнится, Вы делились планами о продвижении и налаживании сбыта азербайджанских ковров в Европе, Южной Корее, ОАЭ. Как обстоят дела с этим? Какие мероприятия предусмотрены в этом году?

- В соответствии с “Государственной программой по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018-2022 годы”, утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, сохранение и развитие коврового искусства, являющегося воплощением культурного и материального наследия нашего народа, является одной из наших основных задач. Организация сбыта и экспонирование азербайджанских ковров за пределами страны - самый эффективный способ продвижения ковров. В павильонах “EXPO 2020 Азербайджан” в Китае, Южной Корее, Москве и ОАЭ экспонируются и продаются наши ковры.

Ведутся переговоры с известным немецким дизайнером ковров и генеральным директором “JK carpets” Яном Катом, а также переговоры о переложении на ковровый орнамент произведений израильского художника Рами Меира, экспонировании и продажах наших ковров при содействии посольств обеих стран.

- В настоящее время в ненефтяном экспорте Азербайджана лидирует определенная продукция. Как по-Вашему, когда азербайджанские ковры смогут занять достойное им место в экспорте ненефтяной продукции?

- Ковер не является продуктом повседневного спроса. В настоящее время по объему экспорта ковров в мире лидируют такие страны, как Китай, Пакистан, Бангладеш и Индия. Должен отметить, что в нашей стране в большей степени отдают предпочтение коврам производства этих стран. Стоимость этих ковров довольно низкая, поэтому они продаются на рынке по доступной цене. Ведется работа в направлении возвращения нашим коврам былого величия и уже есть определенные результаты. Нам бы хотелось, чтобы ковры, сотканные нашими сестрами и матерями, вобравшие в себя теплоту их рук и олицетворяющее величие нашего духовного наследия, заняли по праву достойное их место.

- Как нам известно, “Азерхалча” собиралась перейти на дифференцированную систему оплаты труда. Что даст внедрение этой системы сотрудникам? Сколько будет составлять среднемесячная заработная плата в "Азерхалча"?

- Да, эта система распространяется на ковроткачей. Она уже внедрена. Дифференцированная оплата труда позволяет нам выявить и высоко оплачивать труд хороших ковроткачей. Все это порождает конкуренцию. Ковроткачи послабее при таком раскладе стремятся улучшить свои навыки и достичь уровня высокооплачиваемых ковроткачей.

- Каковы основные трудности и вызовы, стоящие перед “Азерхалча”? Каковы приоритеты на 2022 год?

-Основной задачей, стоящей перед ОАО” Азерхалча", является создание качественной основы, чтобы уверенно смотреть в будущее. Среди наших приоритетных задач - сохранение национального, духовного, культурного наследия, популяризация ковроткачества, производство, экспорт, организация сбыта ковров и ковровых изделий как внутри страны, так и за рубежом, применение новых технологий, модернизация материально – технической базы, обеспечение участия в международных выставках и конференциях, занятости женщин в регионах, одним словом, принятие всех необходимых мер для развития национального коврового бренда Азербайджана.