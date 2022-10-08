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Эмин Гусейнов: Мы надеемся создать в Карабахе 150 тысяч рабочих мест

Эмин Гусейнов: Мы надеемся создать в Карабахе 150 тысяч рабочих мест "Мы надеемся, что только в Карабахском экономическом районе мы сможем создать 150 тысяч рабочих мест".
Бизнес
8 октября 2022 г. 10:45
Эмин Гусейнов: Мы надеемся создать в Карабахе 150 тысяч рабочих мест

"Мы надеемся, что только в Карабахском экономическом районе мы сможем создать 150 тысяч рабочих мест".

Как сообщает Report, об этом на международной научно-практической конференции "Нафталан - источник синергии здоровья и туризма: новые реалии в регионе" в Нафталане заявил специальный представитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Эффективность минных карт, предоставленных Арменией, составляет 25%. Загрязнение освобожденных территорий минами и неразорвавшимися боеприпасами замедляет восстановление этих территорий. За 8 месяцев - в рекордно короткие сроки построен аэропорт Физули. В ближайшее время начнется строительство двух больниц в Агдаме и Физули, будет восстановлен дворец Панахали хана. Разработаны концепции развития туризма в Суговушане, Туге и Гадруте. В Агдаме частные компании начали строительство отелей. После того, как этот город будет полностью восстановлен, планируется превратить его в бизнес-центр. Центр племенного коневодства в Агдаме также будет способствовать развитию туризма. Природа Карабаха даст толчок развитию здесь экотуризма. К 2026 году планируется восстановить города Агдам и Физули, а также 32 села этих районов. Ожидается, что к 2025 году освобожденные территории посетят около 1 миллиона туристов", - отметил он.

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Версия на английском языке Special Representative: We hope to create 150,000 jobs in Karabakh 
Версия на азербайджанском языке Emin Hüseynov: "Qarabağda 150 min iş yeri yarada biləcəyimizə ümid edirik"

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