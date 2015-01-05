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    ​В США выставлены на аукцион самолеты Элвиса Пресли за 10–15 млн. долларов

    На продажу выставлены самолеты Lisa Marie и Hound Dog II, которые были лично разработаны Элвисом Пресли

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В США выставлены на аукцион самолеты короля рок-н-ролла Элвиса Пресли за 10–15 млн. долларов.

    Как передает Report, об этом пишет The Washington Times.

    Отмечается, что на продажу выставлены самолеты Lisa Marie и Hound Dog II, которые были лично разработаны Элвисом Пресли.

    Уточняется, что покупатель не сможет летать на этих самолетах, так как они уже непригодны для полетов. Последние 30 лет они находились в музее Пресли в Грейсленде.

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