​В США выставлены на аукцион самолеты Элвиса Пресли за 10–15 млн. долларов

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В США выставлены на аукцион самолеты короля рок-н-ролла Элвиса Пресли за 10–15 млн. долларов.

Как передает Report, об этом пишет The Washington Times.

Отмечается, что на продажу выставлены самолеты Lisa Marie и Hound Dog II, которые были лично разработаны Элвисом Пресли.

Уточняется, что покупатель не сможет летать на этих самолетах, так как они уже непригодны для полетов. Последние 30 лет они находились в музее Пресли в Грейсленде.