Эльшад Нуриев: Завершена работа по созданию реестра агропарков

В Азербайджане завершена работа по созданию реестров агропарков.

В Азербайджане завершена работа по созданию реестра агропарков.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Агрокомплексы, применяющие прогрессивные технологии, смогут получать статус агропарков. У эффективно действующих агропарков появится возможность получать льготные кредиты от государства, то есть им будет оказываться поддержка. Не сумевшие наладить эффективную и устойчивую деятельность агрокомплексы не смогут получить статус агропарков", - добавил Э.Нуриев.