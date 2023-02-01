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Эльшад Нуриев: Завершена работа по созданию реестра агропарков

Эльшад Нуриев: Завершена работа по созданию реестра агропарков В Азербайджане завершена работа по созданию реестров агропарков.
Бизнес
1 февраля 2023 г. 12:55
Эльшад Нуриев: Завершена работа по созданию реестра агропарков

В Азербайджане завершена работа по созданию реестра агропарков.

Как сообщает Report, об этом председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшад Нуриев сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

"Агрокомплексы, применяющие прогрессивные технологии, смогут получать статус агропарков. У эффективно действующих агропарков появится возможность получать льготные кредиты от государства, то есть им будет оказываться поддержка. Не сумевшие наладить эффективную и устойчивую деятельность агрокомплексы не смогут получить статус агропарков", - добавил Э.Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Elşad Nuriyev: "Aqroparkların reyestrinin yaradılması işləri yekunlaşdırılıb"

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