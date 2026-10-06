Эльнур Солтанов: Азербайджан и ФРГ должны создать новую основу для энергосотрудничества

Азербайджан и Германия должны создать новую основу для энергетического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов на Германо-азербайджанской конференции по взаимосвязанности в Баку.

По его словам, Азербайджан долгие годы является надежным поставщиком нефти для Германии, а с 2026 года поставки природного газа придали энергетическому партнерству новое измерение. В настоящее время азербайджанский газ закупают германские компании Uniper, SEFE и VNG.

"Наш приоритет - развивать это партнерство в сферах возобновляемой энергетики, энергетической взаимосвязанности, энергоэффективности и энергетического перехода", - сказал Солтанов.

Он отметил, что потенциал ветровой энергетики Азербайджана в Каспийском море оценивается в 157 ГВт, а к 2032 году планируется реализовать ветровые и солнечные проекты общей мощностью 8 ГВт.

Солтанов сообщил, что окончательное инвестиционное решение по 4-ГВт коридору "Каспийское море-Черное море-Европа" планируется принять в 2029 году, а ввод объекта в эксплуатацию - поэтапно с 2032 года.

Он пригласил германские компании принять участие в Форуме по инвестициям и партнерству зеленого энергетического коридора, который пройдет 22 октября в Баку.