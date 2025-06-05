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Эльнур Алиев: Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана

Эльнур Алиев: Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана.
Бизнес
5 июня 2025 г. 15:39
Эльнур Алиев: Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана

Китай стал 4-м крупнейшим торговым партнером Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев на Конференции по экономическому и торговому сотрудничеству между Азербайджаном и Китаем.

По его словам, повышение отношений до уровня всестороннего стратегического партнерства открывает широкие возможности для расширения торгового оборота. "Так, в январе-апреле этого года товарооборот между Азербайджаном и Китаем вырос на 37% и превысил $1,4 млрд", - сказал он.

Алиев подчеркнул, что торговые и винные дома Азербайджана уже действуют в китайских городах Пекин, Шанхай, Урумчи, Циндао, Чэнду, Нанкин и Чжанцзяцзе. Азербайджанский Торговый Дом также активен на известной китайской платформе электронной коммерции "JD". Эти центры вносят вклад в развитие наших двусторонних торговых отношений, добавил замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Elnur Əliyev: “Çin Azərbaycanın 4-cü ən böyük ticarət tərəfdaşına çevrilib”

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