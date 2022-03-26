Эквадорские производители бананов столкнулись с проблемами из-за санкций против РФ

Производители бананов в Эквадоре столкнулись с проблемами по поставкам товара в Россию из-за санкций и их последствий. Лидирующим компаниям-поставщикам пришлось остановить экспорт в РФ, а производители терпят финансовые убытки.

Производители бананов в Эквадоре столкнулись с проблемами по поставкам товара в Россию из-за санкций и их последствий. Лидирующим компаниям-поставщикам пришлось остановить экспорт в РФ, а производители терпят финансовые убытки.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, до начала военной операции на долю России приходилось более 20% экспорта эквадорских бананов. РФ была для Эквадора четвертым крупнейшим рынком поставок продукции не из нефтяного сектора.

Производители бананов рассказали, что из-за санкций против России и заторов в европейских портах им пришлось приостановить поставки продукции в Россию. Некоторые фермеры стали выбрасывать бананы, потому что их низкая стоимость на местном рынке не покрывает затрат на производство.

Кроме бананов, Эквадор также поставлял цветы и креветки. Цены на цветы упали на 15%, из-за чего часть компаний может покинуть рынок. Некоторые производители сейчас пытаются переориентироваться на американский рынок.

Кроме этого, со сложностями в поставках встретились производители говядины в Парагвае. На долю России в 2021 году пришлось 20% экспорта парагвайской говядины. Из-за санкций российские покупатели не смогли заплатить за поставки, также из-за нарушения логистических цепочек часть сырья была возвращена в Парагвай, часть — отправлена на хранение в третьи страны.