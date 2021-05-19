Экспорт грузинской продукции в Азербайджан вырос

В годовом сравнении объем экспорта увеличился на 22,5%

В январе-апреле этого года из Грузии в Азербайджан была экспортирована продукция местного производства на сумму 26,4 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики страны.

В годовом сравнении объем экспорта увеличился на 22,5%. Азербайджан с долей в 3% занял VIII место среди 10 стран-импортеров грузинской продукции

За первые четыре месяца Грузия экспортировала в зарубежные страны отечественной продукции на общую сумму 1 млн 198,7 тыс. долларов США, что на 19,6% больше аналогичного показателя прошлого года.