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Экспорт грузинской продукции в Азербайджан вырос

Экспорт грузинской продукции в Азербайджан вырос В годовом сравнении объем экспорта увеличился на 22,5%
Бизнес
19 мая 2021 г. 12:42
Экспорт грузинской продукции в Азербайджан вырос

В январе-апреле этого года из Грузии в Азербайджан была экспортирована продукция местного производства на сумму 26,4 млн долларов США.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальное управление статистики страны.

В годовом сравнении объем экспорта увеличился на 22,5%. Азербайджан с долей в 3% занял VIII место среди 10 стран-импортеров грузинской продукции

За первые четыре месяца Грузия экспортировала в зарубежные страны отечественной продукции на общую сумму 1 млн 198,7 тыс. долларов США, что на 19,6% больше аналогичного показателя прошлого года.

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Версия на английском языке Exports of Georgian products to Azerbaijan increase
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan məhsullarının Azərbaycana ixracı artıb

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