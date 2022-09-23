Эксперт: Цены на аренду объектов в числе ключевых причин подорожания услуг и продукции в Баку

Одной из главных причин высоких цен на различную продукцию и услуги в Баку являются фантастические цены на аренду торговых помещений.

"Одной из главных причин высоких цен на различную продукцию и услуги в Баку являются высокая арендная плата за коммерческие объекты".

Об этом сказал Report эксперт в сфере недвижимости Эльнур Фарзалиев.

По его словам, высокая стоимость аренды не позволяет предпринимателям получать желаемую прибыль.

"Высокие цены на аренду приводят к общему росту цен. Должен существовать механизм государственного контроля, регулирующий арендную плату за коммерческие объекты, следует определить нормативы цен. Сегодня в центре столицы есть объекты по цене 150-200 манатов за квадратный метр, то есть стоимость аренды объекта площадью 100 квадратных метров составляет около 15-20 тысяч манатов.

Аренда помещений площадью 6-7 квадратных метров недалеко от станций метро стартует от 1000 манатов. Есть крупные магазины, месячная арендная плата которых варьируется от 25 до 60 тысяч манатов. Владелец объекта, уплачивающий такую ​​арендную плату, обязан устанавливать высокую цену на реализуемую им продукцию. В районах за пределами центра арендная плата колеблется в пределах 30-50 манатов за квадратный метр", - отметил Э.Фарзалиев.

Эксперт считает, что повлиять на ситуацию можно реализовав определенные социальные проекты. Он отметил, что в некоторых частях города госучреждения могут выкупить объект и сдать его в аренду по низкой цене.

"Бывают и случаи, когда владельцы объектов указывают в договорах аренды цену ниже фактической, чтобы уклониться от уплаты налогов. Однако, ознакомившись с таким договором, можно определить, что цена занижена. В этой сфере также возможно определенное регулирование посредством вмешательства государства. Например, можно установить отдельные цены для каждой улицы", - добавил Эльнур Фарзалиев.