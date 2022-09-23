Эксперт: Цены на аренду объектов в числе ключевых причин подорожания услуг и продукции в Баку

"Одной из главных причин высоких цен на различную продукцию и услуги в Баку являются высокая арендная плата за коммерческие объекты".
Об этом сказал
По его словам, высокая стоимость аренды не позволяет предпринимателям получать желаемую прибыль.
"Высокие цены на аренду приводят к общему росту цен. Должен существовать механизм государственного контроля, регулирующий арендную плату за коммерческие объекты, следует определить нормативы цен. Сегодня в центре столицы есть объекты по цене 150-200 манатов за квадратный метр, то есть стоимость аренды объекта площадью 100 квадратных метров составляет около 15-20 тысяч манатов.
Аренда помещений площадью 6-7 квадратных метров недалеко от станций метро стартует от 1000 манатов. Есть крупные магазины, месячная арендная плата которых варьируется от 25 до 60 тысяч манатов. Владелец объекта, уплачивающий такую арендную плату, обязан устанавливать высокую цену на реализуемую им продукцию. В районах за пределами центра арендная плата колеблется в пределах 30-50 манатов за квадратный метр", - отметил Э.Фарзалиев.
Эксперт считает, что повлиять на ситуацию можно реализовав определенные социальные проекты. Он отметил, что в некоторых частях города госучреждения могут выкупить объект и сдать его в аренду по низкой цене.
"Бывают и случаи, когда владельцы объектов указывают в договорах аренды цену ниже фактической, чтобы уклониться от уплаты налогов. Однако, ознакомившись с таким договором, можно определить, что цена занижена. В этой сфере также возможно определенное регулирование посредством вмешательства государства. Например, можно установить отдельные цены для каждой улицы", - добавил Эльнур Фарзалиев.