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Мухаммад Асиф Нур: Азербайджан может стать хабом для поставок пакистанского риса

Мухаммад Асиф Нур: Азербайджан может стать хабом для поставок пакистанского риса Пакистан надеется, что Азербайджан станет хабом для поставок пакистанского риса и других сельскохозяйственных продуктов.
Бизнес
7 декабря 2022 г. 13:27
Мухаммад Асиф Нур: Азербайджан может стать хабом для поставок пакистанского риса

Пакистан надеется, что Азербайджан станет хабом для поставок пакистанского риса и других сельскохозяйственных продуктов.

Об этом в интервью Report сказал председатель Глобального бизнес альянса (Global Business Alliance) и генеральный директор Belt and Road Consultants Pvt Ltd Мухаммад Асиф Нур.

“С этой бизнес-делегацией [недавний визит бизнес делегации Пакистана в Азербайджане] мы провели исследование рынка и поняли, что Азербайджан является важным рынком для поставок риса. При высоком спросе и решении транспортных вопросов мы надеемся, что Азербайджан может стать хабом пакистанского риса и других сельскохозяйственных продуктов”, - сказал он.

По его словам, сейчас правильное время, чтобы пакистанские компании-производители и экспортеры риса посетили Азербайджан для обсуждения перспектив развития сотрудничества.

Мухаммад Асиф Нур также добавил, что Пакистан является одним из крупнейших производителей риса в мире. Поскольку рис не является основным продуктом питания для населения Пакистана, более 60 процентов риса используется для экспорта в другие страны мира. Согласно последним данным, Пакистан экспортирует 4 млн тонн риса по всему миру с диверсифицированными рынками.

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Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Asif Nur: “Azərbaycan Pakistandan düyü tədarükü üçün haba çevrilə bilər”
Версия на английском языке Muhammad Asif Noor: Azerbaijan can become hub for Pakistani rice supply

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