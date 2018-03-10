Эксперт: Автомобильный рынок Азербайджана стабилизируется

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на рост цен на автомобильном рынке Азербайджана по сравнению с началом года, цены начали стабилизироваться.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор консалтинговой компании MBA Ltd., эксперт по недвижимости Нусрат Ибрагимов.

"На рынке автомобилей наблюдается рост цен по сравнению с началом года. В январе автомобильный рынок вырос на 20%. Это было связано с повышением ввозной таможенной пошлины на импортные автомобили. По итогам февраля зафиксировано снижение на 1,8% по сравнению с началом месяца. Таким образом, цены сейчас стабилизируются.

Как на рынке недвижимости, так и на авторынке наблюдается рост цен. В целом, постепенный рост цен на рынке недвижимости будет неизбежен", - сказал эксперт.