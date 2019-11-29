Экологи Франции выступили против Amazon из-за "Черной пятницы"

Несколько десятков экоактивистов блокировали на несколько часов в пятницу штаб-квартиру французского отделения компании интернет-торговли Amazon.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Europe 1, протест приурочен к крупнейшему дню распродаж товаров по сниженным ценам - "Черной пятнице".

В акции, проходившей у города Клиши (департамент О де Сен) в пригороде Парижа участвовали, в частности, активисты Greenpeace, Attac (АТТАК) и Extinction Rebellion. Экоактивисты держали транспаранты с призывами отказаться от массового потребления товаров, что лишь негативно сказывается на окружающей среде и климате планеты из-за увеличения промышленной деятельности и транспортных перевозок.

"Прекратить проведение "черных пятниц"! Такая деятельность не может оставаться безнаказанной", - гласил один из плакатов. На другом содержалось требование к Национальному собранию Франции ограничить деятельность Amazon. "Депутаты, сделайте выбор: либо защита климата, либо Amazon!" - гласила надпись.

"Сегодня выбросы компанией Amazon парниковых газов достигли масштабов целой страны", - заявил перед собравшимися глава французского отделения Greenpeace Жан-Франсуа Жюйар. Он отметил, что компания "могла бы значительно сократить выброс опасных газов, изменив свою транспортную политику, в частности, массовые перевозки грузов самолетами".

Со своей стороны представитель политической организации "Неподчинившаяся Франция" Манон Обри призвала "проводить все больше акций гражданского неповиновения против Amazon, так как компания стала своего рода символом безнаказанности". В манифестации участвовала и видный французский политик Клемантин Отен, депутат Национального собрания от "Неподчинившейся Франции", которая в своем выступлении также подчеркнула негативное воздействие на окружающую среду компании-гиганта.

Вызванная к штаб-квартире Amazon полиция пресекла акцию протеста, которая продлилась чуть более двух часов. Однако протесты экологов продолжаются в пятницу в других районах страны - в частности, в Лионе, где собравшиеся высказали свое отрицательное отношение к планам Amazon построить вблизи от городского аэропорта еще один свой гигантский склад. Выступившие на митинге напомнили, что Amazon "не соблюдает положения трудового законодательства Франции, не заключает договоров с трудовым коллективом, а также виновна в массовом уклонении от уплаты налогов и сокрытии доходов".