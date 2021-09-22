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ЕИБ может принять участие в проектах по реконструкции в Карабахе

ЕИБ может принять участие в проектах по реконструкции в Карабахе Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачеем Чурой
Бизнес
22 сентября 2021 г. 19:43
ЕИБ может принять участие в проектах по реконструкции в Карабахе

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачеем Чурой.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского посольства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы развития. Было отмечено, что ЕИБ заинтересован сотрудничать с Азербайджаном в сферах нефтехимии, возобновляемых источников энергии, в том числе ветряной и солнечной.

Посол проинформировал представителя банка о работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он подчеркнул, что в рамках работ по реконструкции на этих территориях особое внимание уделяется применению передовых технологий и решений, в том числе "умного города" и "умного села". Участники встречи обсудили сотрудничество с ЕИБ в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке EIB Azərbaycanın azad olunan ərazilərində yenidənqurma işlərində iştirak edə bilər

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