ЕИБ может принять участие в проектах по реконструкции в Карабахе

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачеем Чурой

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачеем Чурой.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского посольства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы развития. Было отмечено, что ЕИБ заинтересован сотрудничать с Азербайджаном в сферах нефтехимии, возобновляемых источников энергии, в том числе ветряной и солнечной.

Посол проинформировал представителя банка о работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Он подчеркнул, что в рамках работ по реконструкции на этих территориях особое внимание уделяется применению передовых технологий и решений, в том числе "умного города" и "умного села". Участники встречи обсудили сотрудничество с ЕИБ в этом направлении.