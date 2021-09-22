ЕИБ может принять участие в проектах по реконструкции в Карабахе

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с главой регионального представительства Европейского инвестиционного банка по Южному Кавказу Мачеем Чурой.
Как передает местное бюро Report, об этом говорится в сообщении азербайджанского посольства.
В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и перспективы развития. Было отмечено, что ЕИБ заинтересован сотрудничать с Азербайджаном в сферах нефтехимии, возобновляемых источников энергии, в том числе ветряной и солнечной.
Посол проинформировал представителя банка о работах по реконструкции и восстановлению на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Он подчеркнул, что в рамках работ по реконструкции на этих территориях особое внимание уделяется применению передовых технологий и решений, в том числе "умного города" и "умного села". Участники встречи обсудили сотрудничество с ЕИБ в этом направлении.